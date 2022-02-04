У школах Києва почали навчати, як діяти під час НС

У київських школах розпочали навчання для вчителів та батьків із питань поводження у випадку надзвичайної ситуації.

Про це повідомила пресслужба Київської адміністрації.

"Розробляються інструкції для різних типів закладів та установ, як діяти, враховуючи специфіку. Ідеться про медичні заклади, школи та дитячі садки, заклади соціального захисту тощо. На кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, забезпечать правильні оповіщення та евакуацію людей" , - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. ﻿

За його словами, тематичні навчання із педагогічними колективами та батьками тривають у школах уже 1,5 тижні. Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, створений Держслужбою з надзвичайних ситуацій та КМДА.

Також у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення, додав чиновник.