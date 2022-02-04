Вимагають відставки Шкарлета: під Кабміном протестують студенти

Під будівлею Кабінету міністрів відбувається пікет, організований студентським самоврядуванням Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), з вимогами відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Станом на 9:00 біля будівлі Кабінету міністрів проходить акція: "Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!" , яка організована студентами та випускниками університету "Києво-Могилянська академія", у зв'язку з ситуацією, що склалася навколо виборів президента ВНЗ. У мітингу також беруть участь студенти з інших університетів.

Зокрема, біля будинку уряду вже зібралося близько 500 людей, люди продовжують прибувати. У руках вони тримають плакати з написами: "#SaveMohylyanka", "Навіщо мені система, яка працює проти мене", "КМАрафон з відставки Шкарлета", "МОН, згадай закон", "Освітою не торгують", "Скасуй міністра, а не вибори", "Свободу вибору".

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Серед присутніх на акції: голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт, народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун.

Основними вимогами протестувальників є відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета; підписання контракту з обраним президентом вишу Сергієм Квітом; автономія українських університетів.

PavlovskyNews

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на обіймання посади президента Києво-Могилянської академії, вибори мають відбутися 27 квітня.

Зазначається, що таке рішення ухвалено через те, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та Статуту університету у процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

3 лютого за результатами наради зацікавлених сторін з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем було ухвалено рішення, що Міносвіти скасує наказ про повторний конкурс на посаду президента НаУКМА, а також буде створено робочу групу для вирішення ситуації в колективі вишу та недопущення тривалих судових процесів.

Після чого Міносвіти скасувало наказ про призначення виборів, а міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що процес та результати волевиявлення спільноти НаУКМА під час останнього туру виборів президента закладу будуть надалі опрацьовані робочою групою на чолі з почесним президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким.