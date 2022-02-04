У Пекіні розпочалася зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна

У Пекіні розпочалися переговори президента РФ Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, повідомляє ТАСС.

Це перший візит Путіна до Китаю з початку пандемії коронавірусу.

Програма перебування Путіна у Пекіні розрахована на один день. Після переговорів із китайським лідером, зокрема спілкування тет-а-тет за робочим обідом, Путін буде присутній на церемонії офіційного відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

На переговорах планується обговорити ключові питання двостороннього, регіонального та глобального порядку денного. За підсумками зустрічі очікується підписання низки документів, а також спільна заява лідерів.

Під час зустрічі Президент РФ згадав про економічне співробітництво країн.

"До нашої сьогоднішньої зустрічі й наші нафтовики підготували дуже добрі нові рішення щодо постачання вуглеводнів до Китайської Народної Республіки, і в газовій галузі зробили ще один крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 млрд куб. м на рік" , - сказав﻿ Путін.

Він відзначив взаємодію за різними економічними напрямками, у тому числі і високотехнологічними, і за зеленим порядком денним у зв'язку з переходом на нові види енергетики.

Також Путін висловив упевненість, що Москва і Пекін "безумовно досягнуть" показників двостороннього товарообігу в $200 млрд.

За словами Путіна, відносини Росії та Китаю набули безпрецедентного характеру, країни підтримують розвиток один одного.