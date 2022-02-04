AMD анонсувала випуск процесорів та відеокарт 7000-ї серії
Після серії інсайдерських звітів, що вказують на плани AMD представити процесори Ryzen 7000 та відеокарти Radeon RX 7000, випуск новинок підтвердила особисто голова компанії Ліза Су. Відповідну заяву вона зробила під час конференції, присвяченої підбиттю фінансових підсумків 2021 року, повідомляє 4PDA.
За словами генерального директора AMD, попит на фірмові комплектуючі минулого року був дуже високим. У зв'язку з цим компанія розраховує, що 2022 дозволить бренду збільшити свою частку на ринку ПК-заліза. Досягти цього вендор планує за допомогою нових процесорів на архітектурі Zen 4 та графічних чіпів сімейства RDNA 3. Крім того, AMD має намір збільшити обсяги виробництва для задоволення споживчого попиту.
Презентація процесорів та відеокарт 7000-ї серії відбудеться не пізніше кінця 2022 року. Особливістю лінійки Ryzen 7000, окрім переходу на сокет AM5, стане підтримка інтерфейсу PCIe 5 та оперативної пам'яті стандарту DDR5. Лінійку відеокарт Radeon RX 7000 також чекає ряд покращень, включаючи використання графічного процесора Navi 31 з 15 360 потоковими процесорами та «двоголовою» конструкцією.
Точні терміни анонсу та докладні характеристики майбутніх новинок компанія не розкриває.