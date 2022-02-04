AMD анонсувала випуск процесорів та відеокарт 7000-ї серії

Після серії інсайдерських звітів, що вказують на плани AMD представити процесори Ryzen 7000 та відеокарти Radeon RX 7000, випуск новинок підтвердила особисто голова компанії Ліза Су. ﻿Відповідну заяву вона зробила під час конференції, присвяченої підбиттю фінансових підсумків 2021 року, повідомляє 4PDA.

За словами генерального директора AMD, попит на фірмові комплектуючі минулого року був дуже високим. У зв'язку з цим компанія розраховує, що 2022 дозволить бренду збільшити свою частку на ринку ПК-заліза. Досягти цього вендор планує за допомогою нових процесорів на архітектурі Zen 4 та графічних чіпів сімейства RDNA 3. Крім того, AMD має намір збільшити обсяги виробництва для задоволення споживчого попиту.

Презентація процесорів та відеокарт 7000-ї серії відбудеться не пізніше кінця 2022 року. Особливістю лінійки Ryzen 7000, окрім переходу на сокет AM5, стане підтримка інтерфейсу PCIe 5 та оперативної пам'яті стандарту DDR5. Лінійку відеокарт Radeon RX 7000 також чекає ряд покращень, включаючи використання графічного процесора Navi 31 з 15 360 потоковими процесорами та «двоголовою» конструкцією.

Точні терміни анонсу та докладні характеристики майбутніх новинок компанія не розкриває.