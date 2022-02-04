Ціна газу в Європі знову зростає

Ціна газу в Європі під час біржових торгів у п'ятницю перевищила $970 за 1 тис. куб. м свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла до $975 за 1 тис. куб. м, або €82,275 за МВт·год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт·год).

Загальне зростання вартості газу становить близько 2,6%.

Відбувається це на тлі зниження номінацій з боку "Газпрому" на транзит газу територією України. Після різкого зростання прокачування 1 лютого до 107,7 млн куб. м "Газпром" поступово знижував транзит у наступні дні і на 4 лютого виставив заплановані обсяги 73 млн куб. м.