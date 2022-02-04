Цукерберг вибув із десятки найбагатших людей світу

Засновник Meta Марк Цукерберг вибув із топ-10 найбагатших людей світу за версією Forbes. Тепер засновник Meta займає 12-й рядок списку, повідомляє Газета.ru.

У листопаді 2021 року Цукерберг посідав третє місце в рейтингу, тоді його статки оцінювалися в $134,5 млрд. Проте на відкритті торгів у США стався обвал акцій Meta більш ніж на 25%, через це Цукерберг втратив $27 млрд.

Наразі статки засновника Meta Марка Цукерберга оцінюються у $87,4 млрд.

Компанія втратила інвесторів через зниження кількості активних користувачів соцмережі, а також виручки нижче за прогнози.

За даними Bloomberg, така втрата статків за один день стала однією з найрекордніших за всю історію.