У Полтавській області 10 людей постраждали у ДТП

У Полтавській області 10 людей із різними травмами госпіталізовано внаслідок перекидання рейсового мікроавтобуса на дорозі у Лубенському районі, повідомляє Корреспондент.

"3 лютого близько 19:40 поблизу села Вишневе Лубенського району сталося зіткнення легкового автомобіля з рейсовим мікроавтобусом Київ-Ромни з подальшим перекиданням на бік мікроавтобуса, внаслідок чого постраждали 10 людей, які з різними ступенями тяжкості госпіталізовані до лікарні" , - йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Від ДСНС для деблокування постраждалих залучалося п'ять осіб та одна одиниця техніки.