Розкрито небезпеку лаків для нігтів для здоров'я

Доктор хімічних наук професор Дмитро Мустафін розкрив небезпеку лаків для нігтів для здоров'я. Фахівець пояснив, що розчинники надають лаку рідкої структури, і чим вони агресивніші, тим більше страждають нігті та шкіра навколо нігтьового ложа, повідомляє Лента.ру.

За словами Мустафіна, одним із найдешевших і найпоширеніших розчинників є толуол.

«Висихання лаку пов'язане з його випаровуванням, і це неприємно подвійно, оскільки толуол легко проникає крізь слизову та неушкоджену шкіру. Доведено, що навіть у низьких концентраціях, толуол може призводити до порушення репродуктивної функції, дефектів розвитку ембріона та плода, надає токсичну дію на печінку та нервову систему, може призводити до зниження слуху, і, можливо, ураження нирок», — попередив хімік.

Він додав, що при тривалому впливі згаданий компонент поступово пригнічує кровотворення та імунну систему.

Серед рідин для зняття лаку найменш шкідливими співрозмовник радіостанції назвав ацетоновмісні засоби, оскільки ацетон — один із природних метаболітів в організмі людини та тварин.