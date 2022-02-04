Дуров розкритикував WhatsApp за проблеми з безпекою

Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров вкотре розкритикував діяльність технічної команди конкурентного сервісу WhatsApp, повідомляє 3Dnews.

Він надзвичайно критично прокоментував матеріал Forbes, в якому повідомлялося про розробку стартапом Boldend інструментів для злому месенджера, що належить Meta.

Boldend, що почала роботу в 2017 році, розробляла рішення, покликані допомогти в кібервійні, причому головним замовником компанії в Forbes назвали структури американського уряду. Примітно, що у створенні стартапу, за даними видання, брав участь інвестував у Facebook і входить до ради директорів Meta Пітер Тіль (Peter Thiel). Підконтрольна йому структура інвестувала в Boldend близько $10 млн. Щоправда, у Forbes стверджують, що вразливість, що дозволила зламати WhatsApp, усунули ще в січні минулого року.

На новини Дуров відреагував окремим постом, заявивши, що повідомлення в WhatsApp «відкриті для потенційних атакуючих роками», і з моменту створення месенджера в ньому завжди існували проблеми з безпекою. Дуров наголосив, що писав про це ще два роки тому, і з того часу нічого не змінилося.

«Важко повірити, що технічна команда WhatsApp є настільки некомпетентною. Telegram, як набагато сучасніший IM-клієнт, ніколи не мав таких серйозних проблем з безпекою», — сказав Дуров .

Наприкінці минулого року Дуров звинуватив месенджери, включаючи WhatsApp, у спеціальному створенні «бекдорів» для американської влади, що дозволяє отримувати доступ навіть до захищених наскрізним шифруванням повідомлень.