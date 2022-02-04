Єврокомісія підготувала широкий пакет санкцій проти РФ

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз підготував широкий пакет економічних та фінансових санкцій проти Росії, повідомляє Газета.ru.

"Ми підготували потужний і масштабний пакет фінансових та економічних санкцій. Він продовжується від обмеження доступу до іноземного капіталу до контролю над експортом технічної продукції. Ці рестрикції ще більше послаблять російську економіку" , - сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, існує велика ймовірність, що значною мірою можуть постраждати особи з оточення президента Росії Володимира Путіна та так звані олігархи, оскільки їхні імена опиняться у списку персональних санкцій.

Раніше британське видання Financial Times повідомляло, що США та їхні європейські союзники підготували "найагресивніший пакет економічних та фінансових санкцій", який має вдарити особисто по президенту Росії Володимиру Путіну, якщо він схвалить вторгнення в Україну.