Україна і Туреччина домовилися про повну лібералізацію автоперевезень

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков високо оцінив підписану між Україною та Туреччиною Угоду про зону вільної торгівлі, повідомляє УНІАН.

Він зауважив, що ця угода поміж інших пунктів містить "також і інфраструктурну частину, домовленості в рамках якої стануть основою для поглиблення співпраці та нових інфраструктурних проєктів".

Україна та Туреччина домовилися співпрацювати на морі, у повітрі та в туристичній галузі.

Наразі триває підготовка угоди про співробітництво у сфері морського пошуку та рятування у Чорному морі. Крім того, передбачається і торговельне співробітництво, зокрема по лінії "МТП "Южний", здатного приймати найбільші судна, які увійдуть до Чорного моря завдяки побудованому каналу "Стамбул".

Заплановано й розширення географії авіаперельотів між країнами – в тому числі, виконання регулярних рейсів до Туреччини з Ужгорода. Такі перельоти відіграватиму важливу роль у розвитку туризму, де очікується активніша участь турецьких партнерів та інвесторів – в українських проєктах з розбудови та розвитку морських і гірськолижних курортів, готельних комплексів та іншої туристичної інфраструктури.

Україна та Туреччина домовилися також про повну лібералізацію автомобільних перевезень. Сторонами досягнута домовленість, яка стосується зняття обмежень для українських автоперевізників на ринку Туреччини. В цьому контексті особливого значення набувають і спільні проєкти у галузі побудови доріг.

Вже зараз турецькі компанії активно присутні на українському дорожньому ринку, який розвивається у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Вони залучені до будівництва ключових дорожніх об’єктів: М-30 Стрий – Ізварине; Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка; М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тощо, нагадує міністр інфраструктури Олександр Кубраков.