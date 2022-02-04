Єлизавета II на британських монетах: п'ять профілів королеви

За 70 років правління Єлизавети II на британських монетах змінилося п'ять її профілів - від ідеалізованих до реалістичних. Більшість викарбуваних на початку правління королеви монет досі мають ходіння, повідомляє РБК.

Принцеса Єлизавета стала королевою Єлизаветою II дуже молодою. Її батько король Георг VI помер 6 лютого 1952 року, коли Єлизаветі було лише 25 років. З того часу минуло 70 років. Єлизавета II стала найстарішою з монархів світу, свій трон вона займає довше, ніж будь-хто з нині живуть королів і королев.

Згідно з давньою традицією, монархи на британських монетах дивляться у бік, протилежний до тієї, куди дивився їх попередник. Оскільки батько Єлизавети Георг VI дивився вліво, то дочка повернулася праворуч.

Карбці нових монет передувала серйозна робота. Потрібно було вирішити, як саме виглядатиме на них королівський профіль. Свої роботи на суд комітету радників Королівського монетного двору, який очолював дружина Єлизавети герцог Единбурзький Філіп, представили 17 художників.

У результаті Філіп обрав ескіз Мері Гіллік, яка запропонувала зобразити молоду Єлизавету в вінковому вінку зі стрічками замість корони. Здобувши схвалення, Гіллік змогла потрапити до Букінгемського палацу, де перед нею близько години позувала сама королева.

На сайті монетного двору наголошується, що Єлизавета попросила художницю постаратися, щоб у лавровому вінку вона не надто була схожа на Юлія Цезаря. Що ж, Гіллік явно впоралася: з такими привабливими плечима римського диктатора на монетах точно не зображували.