Місячний календар на тиждень 7-13 лютого 2022 року

Согласно лунному календарю, в середине февраля самым сложным и провокационным днем будет вторник, повідомляє Сьогодні.

Детальний місячний календар на середину лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на наше життя, які дні вважаються найвдалішими для важливих справ, дізнайтеся з місячного календаря на період 7-13 лютого 2022 року.

7 лютого, понеділок – 8-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День покаяння у своїх гріхах, прощення образ та чужих недоліків.

8 лютого, вівторок – 9-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – перша чверть о 15:51. Сатанинський день, коли люди схильні до негативу більше ніж в інші дні.

9 лютого, середа – 10-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День енергії та активного відпочинку, коли сил вистачає на все задумане.

10 лютого, четвер – 11-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. Енергетично сильний день, коли важливо тримати емоції під контролем.

11 лютого, п'ятниця – 12-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Близнята. Фаза Місяця – перша чверть. День прояву милосердя та співчуття, які повернуться до вас сторицею.

12 лютого, субота – 13-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День омолодження, коли корисно зайнятися власним здоров'ям.

13 лютого, неділя – 14-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Рак. Фаза Місяця – перша чверть. День фортуни та удачі, коли все задумане виходить, а багато бажань збуваються.