До бюджету надійшло 130 млрд військового збору

За 2021 рік до державного бюджету України надійшло 28,6 мільярда гривень військового збору, за 2014-2021 роки – 131,9 мільярда, повідомляє StateWatch.

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України. При цьому надходження військового збору зараховуються не на потребу Збройних Cил напряму, а до загального державного бюджету.

"Надходження військового збору відповідно до частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України зараховуються до загального фонду і спрямовуються на здійснення видатків згідно бюджетних призначень, встановлених законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" , – підтверджують у Казначействі.

За минулі роки надходження за військовим збором становили наступні суми:

2014 рік (із серпня) – 2,5 млрд грн,

2015 рік – 9,2 млрд грн,

2016 рік – 11,5 млрд грн,

2017 рік – 15,1 млрд грн,

2018 рік – 18,7 млрд грн,

2019 рік – 22,4 млрд грн,

2020 рік – 23,9 млрд грн.

"Загалом за час існування військового збору, державна скарбниця поповнилася на 131,9 млрд грн без чітко визначених пріоритетів на потреби оборони" , – порахували у StateWatch.

28 січня депутати Верховної Ради запропонували створити окремий фонд з надходжень військового збору для того, щоб всі кошти були спрямовані на оборонну сферу, проте парламент не ухвалив таке рішення.