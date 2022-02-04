У електропікапа Tesla Cybertruck з'явиться новий конкурент

У електропікапа Tesla Cybertruck з'явиться новий конкурент

Серійна версія конкурента Tesla Cybertruck з'явиться у 2024 році, повідомляє Автоцентр.

Електромобільна гонка розпочнеться для Ram з виходу електричного пікапа під назвою Revolution. Заявку на це ім'я марка подала до американського відомства за патентами та товарними знаками (USPTO) наприкінці минулого місяця.

Про те, що виробник готує пікап з електричною силовою установкою, вперше стало відомо влітку минулого року. Авто називали Ram 1500 BEV. Тоді ж влітку 2021 показали і перші тизер електропікапа. Судячи з них, незважаючи на «дебютне» ім'я, Revolution не буде просто «зеленою» версією Ram 1500. Електричний «первісток» марки отримає новий дизайн, який повинен відображати його «революційне» ім'я.

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Інформація про технічний бік новинки мінімум. За деякими даними, основою пікапа стане платформа Stellantis - STLA Frame. RAM Revolution укомплектують батареєю ємністю 159 кВтг. На одному повному заряді акумулятора пікап зможе подолати 800 км.

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Очікується, що серійну версію електричного первістка марка представить у 2024 році. На ринку електропікап складе конкуренцію Tesla Cybertruck, Rivian R1T та Ford F-150 Lightning.

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