У електропікапа Tesla Cybertruck з'явиться новий конкурент

Серійна версія конкурента Tesla Cybertruck з'явиться у 2024 році, повідомляє Автоцентр.

Електромобільна гонка розпочнеться для Ram з виходу електричного пікапа під назвою Revolution. Заявку на це ім'я марка подала до американського відомства за патентами та товарними знаками (USPTO) наприкінці минулого місяця.

Про те, що виробник готує пікап з електричною силовою установкою, вперше стало відомо влітку минулого року. Авто називали Ram 1500 BEV. Тоді ж влітку 2021 показали і перші тизер електропікапа. Судячи з них, незважаючи на «дебютне» ім'я, Revolution не буде просто «зеленою» версією Ram 1500. Електричний «первісток» марки отримає новий дизайн, який повинен відображати його «революційне» ім'я.

Інформація про технічний бік новинки мінімум. За деякими даними, основою пікапа стане платформа Stellantis - STLA Frame. RAM Revolution укомплектують батареєю ємністю 159 кВтг. На одному повному заряді акумулятора пікап зможе подолати 800 км.

Очікується, що серійну версію електричного первістка марка представить у 2024 році. На ринку електропікап складе конкуренцію Tesla Cybertruck, Rivian R1T та Ford F-150 Lightning.