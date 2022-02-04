Кулеба: Росія програла, стратегія залякування не працює

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував українсько-російські відносини і заявив, що стратегія залякування не працює. За його словами, РФ програла цей раунд, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу.

За його словами, Польща та Чехія надали Україні новітнє озброєння, Британія - виділила додаткові 88 млн фунтів стерлінгів економічної допомоги, Нідерланди - готові відкрити нові можливості в торгівлі та інвестиціях, країни Бухарестської дев'ятки готують рішення з підтримки України з питання військової допомоги.