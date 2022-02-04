Amazon збільшила квартальний прибуток вдвічі

Інтернет-гігант Amazon представив фінансовий звіт за четвертий квартал та 2021 рік загалом. Компанія продовжує нарощувати як виручку, так і чистий прибуток, повідомляє 3Dnews.

У період з жовтня по грудень включно виторг Amazon досяг $137,4 млрд. Це на 9% більше результату за останню чверть 2020-го, яка принесла $125,6 млрд виручки.

Чистий квартальний прибуток підскочив практично вдвічі. Якщо в четвертому кварталі 2020 року компанія заробила $7,2 млрд, або $14,09 на один цінний папір, то тепер $14,3 млрд, що еквівалентно $27,75 на акцію.

Річний виторг Amazon піднявся на 22% — з $386,1 млрд 2020 року до $469,8 млрд 2021-го. Чистий прибуток при цьому склав $33,4 млрд ($64,81 на цінний папір) проти $21,3 млрд ($41,83 на одну акцію) роком раніше - зростання більш ніж на 50%.

Зазначається, що у закритому фінансовому році компанія показала найбільші продажі в період із чорної п'ятниці до кіберпонеділка. На сьогодні Amazon реалізувала понад 150 млн фірмових пристроїв Fire TV (з моменту їх появи на ринку у 2014 році). Компанія продовжує розвивати екосистему інтелектуального голосового помічника Alexa.

У поточному кварталі Amazon розраховує продемонструвати виторг від $112,0 млрд до $117,0 млрд, що відповідатиме зростанню на 3-8% порівняно з першою чвертю 2021-го.

На тлі відмінного звіту та позитивного прогнозу акції компанії злетіли в ціні більш ніж на 14% до позначки $3172,25. За рахунок цього засновник Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) за добу став багатшим на 20 млрд доларів.