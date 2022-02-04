Ціна нафти Brent перевищила $92 за барель уперше за 8 років

Під час торгів у п'ятницю, 4 лютого, ціна нафти еталонної марки Brent підскочила до 92 доларів за барель. Про це свідчать дані біржі ICE, повідомляє Лента.Ру.

Вартість квітневого ф'ючерсу зросла на 1 відсоток - до 92,09 долара. Це сталося вперше із жовтня 2014 року.

Водночас ціна на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у березні на Нью-Йоркській товарній біржі зросла на 1 відсоток, до 91,2 долара за барель. Зростанню попиту на сировину сприяла геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході.

Автор книг з нафтової та газової промисловості та лауреат Пулітцерівської премії Деніел Єргін передбачив нафті зростання до 100 доларів за барель у разі ескалації конфлікту між США та Росією через Україну.