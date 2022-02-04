В ОП підтвердили візит Макрона

Президент Франції Емануель Макрон планує відвідати Україну 8 лютого. Цю інформацію підтвердив прессекретар Президента України Сергій Никифоров, повідомляє Укрiнформ.

«Так, Макрон планує візит в Україну» , – зазначив Никифоров.

Він також підтвердив, що візит має відбутися 8 лютого.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у Москві 7 лютого та з президентом України Володимиром Зеленським 8 лютого.

У четвер, 3 лютого, Макрон провів телефонні розмови з Путіним, а потім з Зеленським, в ході яких ішлося про зниження напруженості навколо України.