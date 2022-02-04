Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE) - про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Європейська правда.

Джерело підтвердило, що правом вето скористалася саме Угорщина.

Напередодні в ефірі ток-шоу "Право на владу" Данілов розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі Центру.

Співрозмовник видання, що брав участь у процесі, підтвердив, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала б членом центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування нашого вступу.

Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва, і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію.

Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників ухвалюються лише 2 рази на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу.

Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Центру, що базується у Таллінні, у серпні минулого року.

Центр має великий вплив на дії Альянсу у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

Унікальність центру полягає в тому, що там разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Робота центру сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

У січні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.