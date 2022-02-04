СБУ заявила про затримання у Харкові серійного псевдомінера

Служба безпеки України заявила про затримання 39-річного мешканця Харкова, який надсилав анонімні електронні листи із явно неправдивими повідомленнями про мінування державних установ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявили в спецслужбі, підозрюваний лише протягом грудня 2021 року розіслав не менше 14 таких повідомлень.

"Зокрема, він мінував Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста... Мотивами злочинних дій харків'янина була особиста неприязнь до правоохоронних та судових органів України, а також до влади загалом" , - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, псевдомінером виявився фахівець в ІТ-сфері, який під час надсилання анонімних електронних листів використав спеціальні комп'ютерні програми для приховування свого місцеперебування. Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання після чергового повідомлення про замінування.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, що загрожують загибеллю людей або іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Перевіряється можлива причетність підозрюваного до співпраці з іноземними спецслужбами.