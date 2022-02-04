Вчені спростували одну з теорій Дарвіна

Йдеться про випадковість мутацій, як доводив еволюціоніст. Проте нове дослідження знайшло суперечності в його затвердженні, повідомляє Корреспондент.

Дослідники з Хайфського університету в Ізраїлі стверджують, що теорія Дарвіна є помилковою у рамках твердження про випадковість мутацій.

Вчені виявили докази, що утворення мутації людського гемоглобіну S (HbS) не є випадковим. Також наголошується, що люди з цією мутацією мають додатковий рівень захисту від малярії, бо в жителів Африки вона набагато вища, ніж у мешканців Європи.

"Ми припускаємо, що на еволюцію впливають два джерела інформації: зовнішня інформація, яка є природним відбором, і внутрішня інформація, яка накопичується в геномі протягом поколінь і впливає на виникнення мутацій", - розповів провідний автор дослідження професор Аді Лівнат .

Згідно з результатами дослідження, мутація HbS виникає переважно в гені та популяції, де вона має адаптивне значення.

Даний ген розташований у хромосомах ядра клітини, і кожна клітина в організмі людини має однакову ДНК. S (HbS) складається з чотирьох хімічних основ: аденіну (А), гуаніну (Г), цитозину (Ц) та тиміну (Т). При цьому ДНК людини складається з трьох мільярдів підстав, і понад 99 відсотків їх однакові в усіх людей, а порядок їх підстав визначає, яка інформація доступна для підтримки організму (аналогічно тому, як літери алфавіту утворюють речення).

Основи ДНК з'єднуються один з одним, а також прикріплюються до молекули цукру і молекули фосфату, утворюючи нуклеотиди, розташовані у вигляді двох довгих ниток, що утворюють спіраль, що називається подвійною спіраллю. Вона виглядає як сходи, в яких пари основ утворюють щаблі, а молекули цукру та фосфату утворюють вертикальні бічні частини.

Проте нещодавно всередині живих клітин людини вперше було виявлено нову форму ДНК, названу i-мотивом, більше схожу на закручений "вузол" ДНК. Експерти припускають, що її функція призначена для "читання" послідовностей ДНК та перетворення їх у корисні речовини.

Згідно з традиційними теоріями, нещасні випадки, що призводять до збільшення розміру мозку, швидше за все, передаються у спадок, а нещасні випадки, що призводять до більш ранньої смерті, – ні.

Щоб відрізнити випадкову мутацію від природного відбору, а також додати можливість невипадкових мутацій, професор Лівнат створив новий метод, який дозволив виявляти мутації de novo, що з'являються у потомства "несподівано". Також вони не успадковані від жодного з батьків.

"Всупереч широко поширеним очікуванням, результати підтвердили невипадкову закономірність", - зазначили дослідники .

Крім того, вчені стверджують, що складна інформація накопичується в геномі протягом поколінь і впливає на мутації, а отже, швидкість виникнення конкретних мутацій може в довгостроковій перспективі реагувати на конкретні фактори навколишнього середовища.