Путін та Сі Цзіньпін проголосили нову епоху міжнародних відносин

Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні підписали спільну заяву, яка проголошує перехід міжнародних відносин у нову епоху, повідомляє Лента.Ру.

У своїй заяві лідери двох країн, зокрема, зазначили, що наразі світ переживає масштабні зміни, у тому числі розвиток багатополярності, посилення економічної глобалізації та взаємозалежності держави, а також зростання культурного різноманіття.

Крім того, глави Росії та Китаю наголосили, що обидві країни мають "глибокі традиції демократії, засновані на тисячолітньому досвіді розвитку", і закликали низку держав відмовитися від спроб нав'язувати світові свої демократичні стандарти шляхом створення "вузькоформатних блоків та ситуативних альянсів".

"Сторони виступають проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав під приводом захисту демократії та прав людини, а також проти спроб провокувати розкол та конфронтацію у світі" , - йдеться у документі.

Документ також передбачає:

Намір протистояти втручанню зовнішніх сил у справи суверенних країн. Осуд революцій, організованих ззовні. Зміцнення ШОС (Шанхайської організації співробітництва) та підвищення її ролі у формуванні поліцентричного світопорядку на засадах сталої безпеки. Рівні права на управління інтернетом, неприйнятність обмеження прав на регулювання національних сегментів. Китай та США мають намір протистояти спробам переписати підсумки Другої світової війни.

Путін прилетів до Пекіна, щоб взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор та провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Лідери вже встигли обговорити стан відносин між двома державами, зазначивши, що вони набули безпрецедентного характеру і продовжують міцніти. Уточнювалося, що президент Росії став першим світовим лідером, з яким глава Китаю зустрівся віч-на-віч з початку пандемії коронавірусу.