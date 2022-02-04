Путін та Сі Цзіньпін проголосили нову епоху міжнародних відносин
Президент Росії Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні підписали спільну заяву, яка проголошує перехід міжнародних відносин у нову епоху, повідомляє Лента.Ру.
У своїй заяві лідери двох країн, зокрема, зазначили, що наразі світ переживає масштабні зміни, у тому числі розвиток багатополярності, посилення економічної глобалізації та взаємозалежності держави, а також зростання культурного різноманіття.
Крім того, глави Росії та Китаю наголосили, що обидві країни мають "глибокі традиції демократії, засновані на тисячолітньому досвіді розвитку", і закликали низку держав відмовитися від спроб нав'язувати світові свої демократичні стандарти шляхом створення "вузькоформатних блоків та ситуативних альянсів".
"Сторони виступають проти зловживання демократичними цінностями, втручання у внутрішні справи суверенних держав під приводом захисту демократії та прав людини, а також проти спроб провокувати розкол та конфронтацію у світі" , - йдеться у документі.
Документ також передбачає:
- Намір протистояти втручанню зовнішніх сил у справи суверенних країн.
- Осуд революцій, організованих ззовні.
- Зміцнення ШОС (Шанхайської організації співробітництва) та підвищення її ролі у формуванні поліцентричного світопорядку на засадах сталої безпеки.
- Рівні права на управління інтернетом, неприйнятність обмеження прав на регулювання національних сегментів.
- Китай та США мають намір протистояти спробам переписати підсумки Другої світової війни.
Путін прилетів до Пекіна, щоб взяти участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор та провести переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Лідери вже встигли обговорити стан відносин між двома державами, зазначивши, що вони набули безпрецедентного характеру і продовжують міцніти. Уточнювалося, що президент Росії став першим світовим лідером, з яким глава Китаю зустрівся віч-на-віч з початку пандемії коронавірусу.