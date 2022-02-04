У метавсесвіті продали нерухомості на $500 млн

Цього року продажі нерухомості в метавсесвіті можуть становити близько $1 млрд. Це вдвічі більше, ніж у 2021 році, повідомляє Новое время.

За даними інвесторів та аналітичних фірм у 2021 році продажі нерухомості в метавсесвіті перевищили $500 млн і можуть подвоїтися у 2022 році, пише CNBC.

За даними постачальника даних метавсесвіту MetaMetric Solutions, у січні продажі перевищили $85 млн. За таких темпів, всього цього року продажі можуть досягти майже $1 млрд.

Йдеться про продажі на так званій великій четвірці платформ: Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels та Somnium.

Зазначається, що нещодавній сплеск продажів підігріло рішення Facebook перейменуватися на Meta і зосередитися на розвитку метавсесвіту. Так, у листопаді 2021 року продажі нерухомості зросли майже в дев'ять разів, до $133 млн.

З того часу зростання продажів сповільнилося, але загальний обсяг продажів за січень все ж таки перевищує рівень січня 2021 року в 10 разів.

У BrandEssence Market Research прогнозують, що в період з 2022 по 2028 рік ринок нерухомості метавсесвіту зростатиме в середньому на 31% на рік.

Нагадаємо, що минулого року Facebook заявив про плани витратити $50 млн на створення метавсесвіту.