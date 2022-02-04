"Дія" отримає корисну функцію для водіїв: що відомо

"Дія" незабаром може отримати нову корисну функцію для усіх водіїв. Вона дозволятиме ділитися техпаспортом серед інших людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Послугу "шерингу" техпаспорту у додатку "Дія" запустять під час саміту застосунку, який відбудеться вже 8 лютого. "Наприклад, ви зможете кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною" , - відзначив Федоров.

Наразі послуга перебуває у бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, аби зробити її зручнішою. Для того, щоб взяти участь у тестуванні - необхідно зареєструватися за посиланням.

Також видання розповідало й про те, що до застосунку додадуть можливість розмитнення автомобілів.