Студенти розповіли про переговори зі Шмигалем про відставку Шкарлета

Студенти після зустрічі з прем'єр-міністром розповіли, що Денис Шмигаль пообіцяв їм розпочати політичні консультації з Верховною Радою щодо відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сегодня"﻿.

За словами студентів, вони озвучили прем’єру свою головну вимогу – відставка міністра освіти.

"Прем'єр-міністр запевнив, що він перебуває на стороні студентів. [...] Ми не отримали прямої позиції особисто прем'єра з відставки Сергія Шкарлета. Проте він прийняв від нас усне звернення і запевнив, що розпочинає політичні консультації з Верховною Радою щодо звільнення Сергія Шкарлета" , – заявив один із студентів, присутніх на зустрічі у Кабміні.



Один зі спікерів від студентів заявив, що у разі невиконання обіцянок прем'єра вони збиратимуть мітинги знову.

Після цього акцію завершилася, студенти розходяться.