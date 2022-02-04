У Windows 11 з'являться експериментальні функції

За словами керівника відділу програми попередньої оцінки Аманди Ланговскі, Microsoft активніше додаватиме у Windows 11 тестові функції, повідомляє Лента.Ру.

Ланговскі уточнила, що деякі особливості ОС, які можуть оцінити користувачі, можуть ніколи не з'явитися у фінальних версіях операційної системи.

"У рамках цієї еволюції інсайдери побачать, що ми більше покладатимемося на Dev Channel як на місце для інкубації нових ідей, роботи над довгостроковими завданнями та контролю стану окремих функцій" , - пояснила фахівець.

За словами Ланговські, «компанія може краще вдосконалювати досвід та надавати рішення у Windows, які дійсно дозволяють клієнтам досягати більшого».

Також у бета-версіях ОС буде додано можливість відключення тестових функцій. У цьому випадку користувачі не бачитимуть нових експериментальних можливостей операційної системи.

Раніше стало відомо, що Microsoft виправить помилку з дисками на Windows 11 та прискорить операційну систему. Через проблему могла знижуватися продуктивність жорстких дисків та SSD-накопичувачів на комп'ютерах під керуванням нової ОС.