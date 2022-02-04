Замовлення на електричні Chevrolet Silverado EV набирають зростання

GM давно представила свій перший продукт у цій категорії під маркою Hummer, але по-справжньому популярним судилося стати саме електричному пікапа Chevrolet Silverado EV, на поставку якого вже зібрано понад 110 тисяч заявок, повідомляє 3Dnews.

Прийом замовлень на пікап, який привернув увагу громадськості незвичайними компоновочними рішеннями та розумною вартістю, розпочався минулого місяця, і на квартальному звітному заході глава GM Мері Барра (Mary Barra) заявила, що за минулий з початку січня час корпорація отримала понад 110 тисяч попередніх замовлень на цю машину, причому до перших замовників увійшли і 240 корпоративних клієнтів.

Вантажні електричні фургони BrightDrop потрапили до окремої статистики - їх було замовлено 25 000 штук. Як уже зазначалося раніше, вся перша партія люксових кросоверів Cadillac Lyriq була розподілена за попередніми заявками ще в момент анонсу, тому поки що GM не приймає додаткові замовлення на постачання флагманської моделі електромобіля.

Якщо порівнювати з представленим трохи раніше пікапом Ford F-150 Lightning, він уже зібрав понад 200 тисяч попередніх замовлень. Це змусило Ford Motor переглянути виробничу програму цієї моделі на поточний рік, і замість початкових 15 000 машин до середини року вийти на результуючий річний обсяг в 150 тисяч пікапів. Якщо додати до F-150 Lightning кросовери Mustang Mach-E та фургони E-Transit, то кількість замовлених у виробництво електромобілів Ford перерахованих трьох моделей перевищить 275 тисяч.

Компанії Ford Motor вже вдалося стати другим за величиною виробником електромобілів у США після Tesla за підсумками минулого року, але неабиякі амбіції GM напевно змусять обох «старожилів» американського ринку суперничати найактивнішим чином.