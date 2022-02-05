Яким буде Nokia G21: у мережу потрапили фото та характеристики

В интернет попали первые сведения о новом Android-смартфоне Nokia G21 сразу из двух источников, и были опубликованы его изображения, повідомляє Сьогодні.

В інтернет злили офіційні знімки Nokia G21, крім того, описали характеристики гаджета завдяки запису бази даних про тестування пристрою.

Nokia G21 на основі системи Android 11 замінить модель Nokia G20, який можна купити в Україні за ціною, нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Про характеристики смартфона написав GSMArena.

Отже, Nokia G21 буде оснащений 6,5-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720х1600 пікселів, як і Nokia G20. Тими ж залишаться батарея 5000 мА·ч і камера 48 Мп.

Проте процесор смартфон отримає новий, це буде Unisoc Tiger T606, який замінить Mediatek Helio G35. Накопичувач зберігатиме 128 Гб пам'яті (попередня модель пропонувала 64 і 128 ГБ).

Звичайно, буде також слот для microSD. Крім чорного та сріблястого забарвлення, Nokia G21 отримає блакитний, темно-зелений та коричневий колір.

Коли новинка з'явиться у продажу та скільки коштуватиме у зарубіжних та українських інтернет-магазинах, наразі невідомо.