Нардеп Кузьміних заявив, що не отримував повістку в НАБУ

Народний депутат Сергій Кузьміних прокоментував повідомлення про розшук, у який його вчора подало НАБУ. За його словами, він готовий брати участь у всіх процесуальних діях, проте повістку не отримував.

Про це нардеп написав﻿ у Facebook.

"Я, Кузьміних Сергій, з подивом дізнався з інтернету про мій розшук, в який мене подало НАБУ. Шановні детективи, я не переховуюся і не маю такого наміру. Дивлячись на інформаційний тиск, офіційно повідомляю про готовність брати участь у всіх процесуальних діях. Вам відома вся інформація, яку надає мій адвокат Криворучко Л.С. кожен день на офіційну електронну адресу Національного антикорупційного бюро України" , - йдеться в дописі. ﻿

Кузьміних зазначив, що ні він, ні його адвокат Лариса Криворучко "не отримували повістку, як передбачено законом".

"Повторююсь і наголошую, готові брати повну участь у всіх процесуальних діях і більш за всіх зацікавлений розповісти що відбулось і відстоювати свою позицію в суді" , - написав депутат.

31 січня Курзміних викликав детектив НАБУ, проте нардеп не з'явився. Його адвокат пояснила це тим, що нардеп перебуває на лікуванні, що є поважною причиною для неприбуття на виклик. Криворучко зазначила, що про це було письмово повідомлено бюро.

"Будь-яких інших викликів з датуванням повісток після дати 31.01.2022 - ні Клієнт, ні Адвокат - не отримували" , - написала вона. ﻿

Адвокат вважає, що справа проти Кузьміних є політичною, а сам нардеп "приймав активну участь у боротьбі з корупцією у медичних закладах у Житомирській області".

"Стверджую: зі мною як адвокатом Клієнта, з Клієнтом - ніхто з представників НАБУ і САП станом на 03.02.2022 - не зв'язувався та не повідомляв про необхідність повторного виклику Клієнта в НАБУ, САП. Готова надати всі документи на підтвердження вказаних обставин" , - додала Криворучко.

Нагадаємо, НАБУ викликало Кузьміних для вручення підозри, а також оголосило﻿ нардепа в розшук.