Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від свідчень

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який обґрунтовано підозрюється в убивстві п'ятьох колег на території заводу "Південмаш" у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень, повідомляє Українська правда.

Про це заявили в Державному бюро розслідувань.

"Так, дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з заявою з відмовою від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Досудове розслідування триває.

Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного - це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно у межах чинного законодавства" , – повідомили у відомстві.

У бюро наголосили, що всі дії, які проводилися із підозрюваним, відбувалися за участю його захисника.

Своєю чергою адвокат Ігор Степанов заявив, що подав заяви до ДБР та військової прокуратури, якими вимагає визнати Рябчука потерпілим та вимагає відкрити кримінальне провадження для розслідування ситуації у військовій частині.

Водночас Степанов повідомив, що більше не представлятиме Рябчука в суді: у того будуть нові адвокати.

Службовцю Національної гвардії Артемія Рябчука, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

У своїй промові в суді Рябчук попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину.