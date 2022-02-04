Порошенко присутній на з'їзді партії "Удар"

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко як гість присутній на XXV з'їзді політичної партії "УДАР Віталія Кличка", що проходить у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Окрім членів партії та прихильників політсили, на з'їзді присутні засновники громадянської організації "Центр національної стійкості та розвитку" ексгенеральний прокурор України (2019-2020) Руслан Рябошапка, екссекретар РНБО (2019) та ексміністр фінансів (2016-2018) Олександр Данилюк та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

На з'їзді партія має намір звернутися до президента, депутатів Верховної Ради, Кабінету міністрів, лідерів політичних партій, органів місцевого самоврядування із закликом скликання Національного форуму єдності України, а також висування кандидата в депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у 206-му одномандатному округу (Чернігівська область).