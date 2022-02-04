Угода про ЗВТ із Туреччиною: що отримає економіка України

Угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною, яка була підписана вчора ввечері, майже напевно, сприятиме зростанню експорту українських товарів та потенційно дозволить збільшити постачання газу в Україну. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами, повідомляє Дзеркало тижня.

Зростання експорту

"В принципі, для 95% українських товарів сьогодні турецький ринок абсолютно відкритий, і – нуль відсотків мита", – сказав Шмигаль.

За його словами, для більш ніж 10 тисяч українських товарів встановлено нульове мито, на 1300 товарів мито збереглося, але значно зменшилося, зокрема в деяких випадках – у 30 разів. Поки що на 1300 товарів мито збережено у символічних цифрах – до 5%, але надалі це буде предмет дискусія.

Домовленості відкривають турецький ринок для українського металу. Це дуже важливо, оскільки, як заявив Шмигаль, раніше турецький ринок було закрито для металовиробників з України.

Щодо експорту зерна, то й раніше для цієї української продукції було нульове мито, і воно зберігається. Прем'єр зазначив, що на зерно припадає близько 30% всього експорту до Туреччини.

Крім того, угода може стимулювати український експорт: продуктів харчування, виробів легкої промисловості, автомобільної промисловості, важкого машинобудування.

Глава уряду наголосив, що угода допоможе досягти понад 10 мільярдів торговельного обороту між Україною та Туреччиною у найближчі п'ять років, а зростання відбуватиметься на 300 мільйонів доларів щороку.

Постачання газу

Учора міністр енергетики Герман Галущенко обговорив із міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом диверсифікацію джерел постачання енергоресурсів. Про це повідомило Міненергетики.

Насамперед, Україна зацікавлена у постачанні газу Трансбалканським коридором

"Особливу увагу вимагає питання постачання газу Трансбалканським коридором. Україна також зацікавлена посилити партнерство з Туреччиною у сфері видобутку природного газу, у тому числі на чорноморському шельфі, а також використання турецькою стороною потенціалу українських підземних сховищ газу", – заявив Галущенко .

У свою чергу турецька сторона зацікавлена у використанні українських ПСГ, також підтримує використання реверсу газу Трансбалканським маршрутом і планує в перспективі розвивати партнерство з Україною у видобутку вуглеводнів на шельфі.

Сторони також наголосили на значному потенціалі українсько-турецької співпраці у розвитку відновлюваної енергетики.

Перевезення та будівництво

Очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков у своєму Facebook повідомив, що угода зафіксувала історичну домовленість про повну лібералізацію автомобільних перевезень.

"Невдовзі буде знято обмеження для українських автоперевізників на ринку Туреччини, зокрема це стосується і в’їзду порожнього транспорту. Тобто фури зможуть заїжджати порожніми та повертатися з товарами", - розповів Кубраков.

Потім на черзі буде розширення співпраці щодо комбінованих та мультимодальних перевезень між Україною та Туреччиною. Тобто Україна запропонує створити спеціальні умови для налагодження транспортних ланцюгів у форматі дорога – порт – дорога.

Крім іншого, планується також посилити співпрацю у дорожній галузі. За словами Кубракова, турецькі компанії вже залучені до реалізації ключових проєктів програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво»: будівництва трас М-30 Стрий – Ізварине, Н-31 Дніпро – Решетилівка, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, зведення позакласових мостів у Кременчуці та Запоріжжі.

Угода передбачає посилення туристичних зв’язків, зокрема щодо розширення географії авіаперельотів між країнами. Очікується, що Ужгород стане пунктом для виконання регулярних рейсів до Туреччини.