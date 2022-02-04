Renault, Nissan та Mitsubishi розділили відповідальність між брендами

Кожен підрозділ альянсу відповідатиме за певну частину загального плану, повідомляє 24 Канал.

Учасники одного з найбільших автомобільних альянсів у світі представили стратегію розвитку до 2030 року.

Відповідно до концепції "Лідер – Послідовник", прийнятої у травні 2020 року, для кожної перспективної технології в Альянсі визначається одна провідна команда, яка розробляє її за підтримки інших. Це дозволяє кожному учаснику мати доступ до всіх ключових технологій.

Стратегія розвитку до 2030 року орієнтована на повністю електричний, інтелектуальний та підключений транспорт.

Ключові особливості програми:

• Головна мета – до 2026 року довести частку використання спільних платформ до 80%.

• Mitsubishi Motors зміцнить свої позиції в Європі завдяки двом моделям на базі бестселерів Renault.

• Альянс інвестує 23 млрд євро у розвиток електричного транспорту протягом наступних п'яти років.

• Виведення на ринок 35 нових повністю електрифікованих автомобілів до 2030 року. Альянс зможе запропонувати найширший модельний ряд електромобілів, збудований на п'яти загальних платформах.

• Nissan представляє новий електромобіль на платформі CMF-BEV, який замінить Micra у Європі. Автомобіль випускатиметься на виробничому центрі Renault ElectriCity на півночі Франції.

• Альянс зміцнює загальну стратегію в галузі акумуляторів, відповідно до якої до 2030 року виробництво у всьому світі досягне еквівалента 220 ГВт-год.

• Nissan очолить розробку інноваційних твердотільних акумуляторів на користь усіх учасників Альянсу.

• Renault візьме на себе розробку уніфікованої електричної та електронної архітектури та випуск першого автомобіля з повністю програмованими параметрами до 2025 року.