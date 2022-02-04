На АЗС зросли ціни на бензин та дизель

Роздрібні мережі АЗС в Україні суттєво підвищили ціни на бензини і дизельне паливо, свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

Середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 60 копійок і склала 32,62 грн/л, бензин А — 95 подорожчав на 65 копійок — до 33,54 грн/л, а дизельне паливо-на 59 копійок, до 32,82 грн/л.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 1,49-1,59 грн/л, до 34,99 і 35,84 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало в ціні 1,46 грн/л, до 35,30 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини і ДП подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 33,99 грн/л, бензин А-95 — до 34,59 грн/л, дизпаливо — до 34,39 грн/л. бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1,5-1,59 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,1-1,4 грн/л.

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Зростання цін стало результатом коригування вартості палив напередодні, 3 лютого, відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.