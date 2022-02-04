"УДАР" піде на вибори до Ради самостійно - Кличко

"УДАР" (Український демократичний альянс за реформи) самостійно братиме участь в наступних парламентських виборах, заявив голова партії та мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"УДАР" - самостійна партія. Наголошую, що в наступних виборах ми братимемо участь самостійно" , - сказав він на XXV з'їзді партії у п'ятницю в Києві.

Водночас Кличко закликав демократичні сили об'єднатися заради спільних цілей.

Крім того, він анонсував, що партія має намір закликати президента, депутатів Верховної Ради, Кабінет Міністрів, лідерів політичних партій, місцеве самоврядування скликати Національний форум єдності України.

Своєю чергою керівник виконкому партії Артур Палатний дав зрозуміти, що вони мають намір висувати свою кандидатуру і для участі в наступних виборах президента України.