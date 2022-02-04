Науковці вимагають відновити розслідування початку пандемії COVID-19

Вчені різних країн світу звернулися до уряду Китаю з листом, який присвячений початку Олімпійських ігор у Пекіні, повідомляє Газета.ru.

У листі вчені вимагають відновити розслідування початку пандемії, щоб у майбутньому запобігти таким подіям.

«Розуміння того, як почалася ця жахлива криза, має важливе значення для запобігання майбутнім пандеміям і побудові безпечнішого майбутнього для всіх. Зусилля уряду Китаю з блокування будь-якого значущого розслідування походження пандемії, яке включало знищення біологічних зразків, приховування записів, ув'язнення відважних китайських журналістів і дотримання ряду наказів, які забороняють китайським ученим говорити або писати що-небудь про походження пандемії без попереднього узгодження з урядом, стали образою для міжнародної наукової спільноти та для людей у всьому світі» , — йдеться у листі.

Вчені вважають, що через непримиренність китайського уряду та агресивний тиск, який він чинить на іноземні уряди та міжнародні інститути, досі не розпочато міжнародне розслідування причин пандемії COVID-19.

На думку науковців, нова Науково-консультативна група з походження нових патогенів (SAGO) патогенів не має безперешкодного доступу до відповідних вихідних даних та місць відбору проб у Китаї.

У тексті наведено конкретні прохання до влади Китаю, які стосуються розкриття даних з повним доступом до всіх відповідних записів, зразків, даних ретроспективного відстеження контактів та персоналу в Китаї; обміну відсутніми вірусними послідовностями та базами даних зразків, керованими Уханьським інститутом вірусології (WIV), які були видалені з Інтернету з вересня 2019 року.

Спільнота вчених закликає владу Китаю також обмінятися записами про всі поїздки з відбору проб коронавірусу за участю співробітників або дослідників в Ухані за 2018 та 2019 роки; надати повний список із датами відбору проб медичних зразків, взятих у шахтарів, у яких розвинулися симптоми, схожі на COVID-19, що працюють у Моцзяні, Юньнані у 2012 році, а також список установ, які отримали ці зразки.

Крім того, дослідники просять можливості відвідати шахту Моцзян, подивитися всі документи з біобезпеки, починаючи з 2016 року, які щорічно представляються Уханьським інститутом вірусології китайській владі.