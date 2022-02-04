У WhatsApp додадуть нову функцію

У WhatsApp з'явиться можливість об'єднувати кілька груп у мега-чати. Це дозволить відправляти одне повідомлення в кілька чатів одночасно, повідомляє Газета.ru.

Крім того, користувач зможе організувати окрему вкладку для чатів, якими він керує, щоб забезпечити швидкий та зручний доступ до них.

Функція буде доступна в рамках нового розділу "Спільноти", про який стало відомо восени 2021 року.

У бета-версії програми для Android-смартфонів вже є нова вкладка - до неї включені групи, в які входить користувач.

Поки невідомо, коли «Спільноти» будуть доступні всім користувачам месенджера, проте портал зазначає, що це може статися протягом найближчих місяців.