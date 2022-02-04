Bloomberg: РФ побудувала "фінансову фортецю" проти західних санкцій

За останні кілька років Росії вдалося збудувати "фінансову фортецю", яка дозволить країні пережити нові західні санкції без особливих втрат, повідомляє РИА Новости.

"Кроки проти Росії, які обговорює адміністрація Байдена зі своїми союзниками, можуть вплинути на рубль, інвестиційний клімат у країні або інфляцію, проте вони не здатні спровокувати падіння показників, як у 2014 році", - пише автор статті у Bloomberg Ганна Андріанова.

Як зазначається у статті, Кремлю вдалося наростити резерви, звести держборг до одного з найнижчих значень серед основних світових економік, а також досягти профіциту бюджету.

Крім цього, Москва все більше скорочує залежність від долара, перевівши як заощадження, так і зовнішньоторговельні розрахунки до інших валют, наприклад, євро та юань.