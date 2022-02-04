Mazda змушена на 2 дні зупинити виробництво у Японії

Mazda оголосила про зупинку виробництва на двох японських заводах - у Хіросімі та Хофу, повідомляє Autoconsulting.

Як повідомляється на японському сайті компанії, підприємства простоюватимуть 7 та 8 лютого. Причиною паузи стали перебої в поставках комплектуючих, спричинені, у свою чергу, погодними умовами на сході Північної Америки – через холод та снігові бурі перевезення деталей виявилося утрудненим.

Третя фабрика Mazda в Японії, розташована в Міосі та випускає двигуни, продовжить працювати у звичайному режимі.

Як позначиться дводенна зупинка конвеєрів на обсягах випуску автомобілів Mazda, поки що не повідомляється. Раніше цього тижня на північно-східний та середньоатлантичний регіони США обрушився потужний шторм із мокрим снігом та крижаним дощем. Пориви вітру сягали 26 метрів за секунду, а Центральний парк у Нью-Йорку накрило 17-сантиметровим шаром снігу. Буря призвела до скасування сотень авіарейсів та залишила тисячі людей без електрики.

Крім Mazda, проблеми мають і інші японські автовиробники. За даними Nikkei, домашні заводи Honda у лютому випустять 60 тисяч машин – на 10 відсотків менше, ніж планувалося. Причиною також став природний катаклізм: постачання комплектуючих із Південно-Східної Азії все ще не вдається налагодити після грудневої повені в Малайзії. Про скорочення виробництва в Японії також повідомив Nissan, який урізав лютневий план на чотири відсотки, або 10 тисяч автомобілів.

Дефіцит комплектуючих ускладнює життя виробника вже другий рік поспіль.