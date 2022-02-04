Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку виросла в основному за рахунок продавців євро. Скориставшись вчорашнім зростанням євровалюти у світі, експортери різко збільшили її пропозицію, що не забарилося відзначитися на котируваннях безготівкового долара: до обіду вони опустилися до 28,06 гривень на купівлі та 28,115 гривень на продажу.

Ситуацію, як і слід очікувати, вийшов рятувати Національний банк. Викупивши 30 млн доларів за ціною 28,13 гривень, регулятор знизив ціну покупки до 28,12. Дуже здивувало учасників торгів те, що сьогодні Нацбанк змінив своїм звичкам і став робити покупки не в торговій системі Bloomberg, де він традиційно виходив з інтервенціями, а в менш популярній Refinitiv (колишній Thomson Reuters).

Слідом за безготівковим кинувся вниз і курс готівкового долара . Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,22-28,23 гривень, але вже до обіду він подешевшав до 28,10-28,12 гривень. Варто зазначити, що готівковий та безготівковий курси долара знову зрівнялися.

Євро на FOREX продовжує зростати і на момент написання статті вже досяг позначки 1,1475 долара. А ось готівковий євро подешевшав: уранці його продавали по 32,25-32,30 гривні, а до обіду цінник опустили до 32,20-32,22 гривні. Як бачимо, гривня зміцнюється швидше, ніж євро зростає проти долара.

Російський рубль зміцнюється напередодні зустрічі президента Росії Володимира Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка має відбутися сьогодні в Пекіні перед відкриттям зимових Олімпійських ігор. На момент написання статті він досяг позначки 75,65 руб/$. Готівковий рубль у столиці продовжують продавати по 3,68-3,69 гривні за 10 рублів. Тут нічого не змінюється вже п'ятий день, оскільки гривня та російський рубль синхронно зростають проти долара США.