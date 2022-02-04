Матч баскетбольної Євроліги закінчився масовою бійкою

Баскетбольний матч між "Міланом" та "Фенербахче" в Євролізі закінчився сутичкою, в якій взяли участь гравці та тренери команд, повідомляє РБК-Україна.

Сутичка розпочалася після того, як гравець італійського клубу Кайл Хайнс штовхнув гравця суперників Марка Гудурича. На майданчику одразу ж розпочалася штовханина, в якій взяли участь гравці та тренери обох команд.

Olimpia Milan and Fenerbahce players get into it after the game pic.twitter.com/3uYcvhXlkA — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) February 3, 2022

За словами Хайнса, йому не сподобались дії гравця турецького клубу після фінальної сирени.

"Я можу змиритися з поразкою. Я також можу погодитись, що суперник обіграє нас в окремому матчі. Але я не можу змиритися з неповагою до товаришів по команді та тренерів. Те, що Гудурич сказав після зустрічі нашому тренеру, було абсолютно необов'язковим" , – написав гравець італійського клубу в своєму Twitter.

Сам матч зікінчився перемогою "Фенербахче" з рахунком 71:60.