Falcon 9 названо найбезпечнішою ракетою за всю історію космонавтики

Тільки з початку грудня компанія SpaceX запустила 11 ракет Falcon 9, останню — учора ввечері, тобто в середньому місії виконувалися найчастіше на тиждень. Останній пуск став важливою віхою для цієї моделі ракети, яка дебютувала більше десятиліття тому, повідомляє 3Dnews.

За час існування ракета Falcon 9 вирушала у політ 140 разів. З них провалилася лише одна місія у червні 2015 року. Щоправда, до статистики не включається невдале наземне тестування у вересні 2016 року із супутником Amos-6 на борту, але все одно інцидентів із цими ракетами було дуже мало.

З 2020 року ракета Falcon 9 є «найактивнішою» ракетою в США, що за загальною кількістю пусків обігнала популярну модель Atlas V. Абсолютним лідером у світі є ракета-носій «Союз», з 1957 року використовувалося близько дюжини варіантів, здійснено понад 1900 запусків, з яких близько 100 виявилися невдалими.

У січні Falcon 9 побила внутрішньоамериканський рекорд, за кількістю запусків випередивши шатли. За більш ніж три десятиліття експлуатації останні вирушали в польоти 135 разів, 133 запуски увінчалися успіхом.

Поки невідомо, скільки місій судилося виконати Falcon 9. З існуючими темпами модель подолає позначку 500 запусків до кінця десятиліття, але відомо, що SpaceX готується поступово вивести цю модель зі справи, їй на зміну, ймовірно, прийдуть носії сімейства Starship. Тим не менш, поки Falcon 9 є єдиним носієм, що дозволяє американським астронавтам потрапляти в космос. У найближчі пару років NASA має намір ввести в експлуатацію ракети SLS з кораблями Orion, а Boeing - корабель Starliner на ракетах Atlas V, але Falcon 9 і корабель Crew Dragon залишаться найбільш безпечними та недорогими засобами доставки протягом найближчого десятиліття.

Як стверджує портал Ars Technica, у плані безпеки Falcon 9 і є світовим лідером з деякими застереженнями. З моменту невдалого тесту в 2016 році Falcon 9 успішно виконала 112 місій поспіль. Радянський/російський варіант «Союз-У» з 1973 по 2017 роки літав у космос 786 разів із 1973 по 2017 роки, здійснивши 112 успішних польотів поспіль з липня 1990 по травень 1996 року. Проте у квітні 1993 року місія «Космос-2243» закінчилася частковою невдачею. З урахуванням цього інциденту можна враховувати період із 1983 по 1986 роки — у цей час «Союз-У» здійснив 100 успішних польотів поспіль. Стільки ж припадає на частку ракети-носія Delta II — її останній політ у 2018 році теж став сотою місією поспіль, що увінчалася успіхом. Таким чином, американська модель Falcon 9 може умовно претендувати на рекордну кількість безпечних запусків.