Лавров назвав "маячнею" заяву США про підготовку фейку по Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав маячнею заяву Вашингтона про те, що Москва нібито готує фейкові відео із нападом українських військовослужбовців на Донбас, щоб використати це як привід для вторгнення в Україну, повідомляє ТАСС.

"Не мені гадати, чому наші західні колеги можуть у сучасних умовах дивуватися. Вони дивуються з приводу і без приводу, здебільшого без приводу, або з приводу, який вони самі вигадують. Я читав, дивився в інтернеті якісь заяви Держдепартаменту про те, що Росія готує фейкові відео з нібито атакою українських військовослужбовців на Донбас. Маячня такого роду вигадок, їх з кожним днем стає все більше, очевидна будь-якому більш-менш досвідченому політологові", - сказав він в інтерв'ю.

Раніше в четвер газета The New York Times з посиланнями на якихось неназваних представників адміністрації США повідомила, що Росія нібито готувала сфабрикований відеозапис із нападом українських сил на мирних жителів на території РФ або невизнаних республік Донбасу, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Аналогічна публікація вийшла у газети The Washington Post.