Bugatti Centodieci на тиждень замкнули у морозильній камері

Гіперкар перевіряють на здатність працювати за екстремальних температур, хоча подібні автомобілі навряд чи опиняться в таких погодних умовах, адже вони взагалі рідко виїжджають з теплих гаражів, де колекціонери здувають з них пилинки, повідомляє 24 Канал.

Bugatti Centodieci на тиждень законсервували у камері з 20-градусним морозом. Така процедура потрібна для перевірки працездатності усіх систем гіперкара – свіжоморожений автомобіль справно завів свій монструозний 1600-сильний W16 та задіяв найдрібніші моторчики в електроприводах вікон.

Фото: заморожений Bugatti Centodieci / Bugatti

Bugatti Centodieci дебютував у 2019 році. Вже на момент прем’єри увесь обсяг виробництва – 10 машин, вартістю 9 мільйонів доларів кожна, було розпродано. Десять покупців досі чекають на свої гіперкари, оскільки Bugatti проводить фінальні тести в екстремальних умовах. Восени Centodieci випробували палючим сонцем Каліфорнії – 800-кілометровою поїздкою пустелею , де температура сягала 45 градусів за Цельсієм. Тепер гіперкар тестували в кліматичній камері при температурі -20 градусів за Цельсієм. До кінця року буде проведено ще кілька подібних випробувань, після чого всі 10 примірників Centodieci передадуть покупцям.

Фото: заморожений Bugatti Centodieci / Bugatti

Особливу увагу інженери Bugatti приділили електроприводу вікон – вихід з ладу цієї дрібної системи в мороз є досить поширеним явищем для масових автомобілів, тож французький виробник прагнув переконатись, що подібного не трапиться з автомобілем за 9 мільйонів доларів.