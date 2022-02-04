У Верховній Раді розпочали збір підписів за відставку Шкарлета

На тлі скандалу з обранням ректора Києво-Могилянської академії у Верховній Раді розпочали збір підписів за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки, повідомляє Новое время.

Про це заявила член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Треба 150 підписів на позачергове засідання! Шановні народні депутати – підписні листи на Садовій, 3а" , – написала вона у Facebook.

Сьогодні під Кабміном мітингували студенти через невизнання Міністерством освіти результатів виборів у Києво-Могилянській академії. Після зустрічі з прем'єром протестуючі студенти заявили, що Шмигаль пообіцяв розпочати консультації з Верховною Радою щодо відставки Шкарлета.