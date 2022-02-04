Хто замість Столтенберга: назвали претендентів на пост генсека НАТО
Німецьке агентство DPA озвучило п’ятьох кандидатів на пост генсека НАТО після того, як з’явилась інформація про відхід Єнса Столтенберга з керівної посади, повідомляє УНІАН.
На пост генерального секретаря НАТО претендують: експрем’єр Британії Тереза Мей, прем’єр Нідерландів Марк Рютте, глава естонського уряду Кая Каллас, колишній Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Федеріка Могеріні й президент Румунії Клаус Йоганніс.
Вони були представлені як потенційні кандидати, інформує агентство.
З 2014 року посаду генсека обіймає колишній прем’єр Норвегії Єнс Столтенберг.
Напередодні стало відомо, що Столтенберг планує покинути пост. Найближчі шість років він очолюватиме Нацбанк Норвегії.