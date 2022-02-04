Зеленський зідзвонився з президентом Словаччини

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою взаємодію у безпековій сфері.﻿ Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів країн, повідомляє УНІАН.

Зеленський подякував Чапутовій за незмінну солідарність Словаччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України.

Співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України.

Глава держави поінформував свою колегу про ініціативи української сторони стосовно активізації переговорного процесу в межах "нормандського формату" та виконання Мінських домовленостей.

Лідери торкнулися питання взаємодії між Україною та Словаччиною у безпековій сфері.

Крім того, президент України високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.

"На тлі безпекових ризиків, пов'язаних з будівництвом "Північного потоку-2", важливою є тісна взаємодія України й Словаччини з метою посилення безпеки енергопостачання" , - наголосив Зеленський.

Сторони домовилися провести переговори на рівні профільних відомств стосовно збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина – Україна.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо ситуації з COVID-19 в Україні та Словаччині й заходів з протидії поширенню пандемії.