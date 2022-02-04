Потепління та сніг: погода на вихідні 5-6 лютого

Цими вихідними синоптики﻿ прогнозують плюсову температуру майже по всій території України. Найтепліше буде на півдні, де повітря вдень прогріється до +5°С.

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У суботу, 5 лютого, у західних, центральних південних регіонах вдень очікується температура від +2°С до +5°С, вночі на заході та в Одеській області синоптики прогнозують від -3°С до +1°С, у центральних та південних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -2°С до -7°С. На півночі вдень від -1°С до -4°С, а на сході – від -3°С до -5°С. Нічна температура повітря у цих областях може опуститися до -10°С.

Опади 5 лютого очікуються у вигляді снігу з дощем на заході, півночі та частково в центрі, на решті території – мінлива хмарність без опадів. У західних та північних областях прогнозується вітер до 11-25 км/год у середньому, на решті території буде трішки спокійніше – близько 7-18 км/год у середньому.

У неділю, 6 лютого, на заході, півдні та центрі вдень стовпчики термометрів покажуть від +2°С до +5°С, на півночі – від 0°С до +3°С, на сході очікується від -1°С до +1°С. Вночі у західних, північних та центральних регіонах синоптики прогнозують від -1°С до -5°С, у східних областях може похолодати до -8°С, а на півдні вночі буде триматись температура від 0°С до -2°С.

Майже по всій території країни в неділю прогнозується мінлива хмарність без опадів, на сході та частково на заході (крім Волинської та Рівненської областей) буде сніжити. Майже в усіх регіонах очікується вітер 11-22 км/год в середньому, у західних областях близько 14-25 км/год.

У столиці України, Києві﻿, 5-6 лютого очікується температура повітря від 0°С до +3°С протягом дня, вітер 11-22 км/год.