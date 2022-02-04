Ціни на нафту стрімко зростають: досягнули нового максимуму

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у квітні 2022 року на лондонській біржі ICE зростає на 2,13% - до $93,05 за барель, свідчать дані торгового майданчика на 14:08 за київським часом, повідомляє ТАСС.

Станом на 14:05 вартість Brent зростала на 2,07%, торгуючись на рівні $93 за барель. Востаннє вартість Brent перевищувала $93 за барель у жовтні 2014 року.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з постачанням у березні 2022 року піднімалася на 2,14%, до $92,2 за барель, свідчать дані торгів на 14:32 за київським часом.